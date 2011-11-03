Пізні діти частіше страждають шизофренію

З віком матері збільшуються шанси, що дитина народиться із синдромом Дауна або шизофреніком. Але це може бути і геній. Шанси — 50 на 50. Так вважає Вовчук Олена, педітр I категорії, гомеопат зі столичного Гомеопатичного Центру ім. Дем`яна Попова.

"Яйцеклітини в організмі жінки закладаються ще внутрішньоутробно, вона носить їх все життя. Тоді як у чоловіків бойовий комплект змінюється кожні 2-3 місяці. Тому усі мутації, які відбуваються у жіночому організмі за десятки років, накопичуються. У хромосомах відбуваються так звані поломки. Тому так важко старшим жінкам завагітніти і ще важче виносити дитину. Тоді вони починають приймати різні препарати, гормони, які шкідливо впливають на дитину. Так маємо дітей із синдромом Дауна або іншими серйозними недугами"

Щоб народився геній, вам має просто пощастити. "Інший варіант — діти з вадами розумового розвитку. Карла Маркса мати народила дуже пізно. Проте її наступна дитина уже була розумово відсталою, Карлу просто пощастило"

Лікар каже, що тепер жінки все частіше народжують у більш зрілому віці. Зазвичай це вже друга чи третя дитина.

"Інтервал між пологами зменшується. Жінки спершу роблять кар`єру, заробляють гроші, а тоді народжують один за одним. Зазвичай, це після 32-34 років. Зустріти тепер 17-річну маму — велика рідкість. Принаймні, до мене такі майже не приходять."

Проблемою пізніх пологів є також те, що жінки просять про кесарів розтин. Лікарі погоджуються.

"Навіть якщо лікар — фахівець і може витягти дитину за 6 хвилин, наркоз все одно діє. Препарати для анестезії, які колять матері, дуже серйозні. Після них у дитини до року спостерігається підвищена збудливість, поганий апетит, потерпають усі вегетативні функції. Якщо неврологічні відхилення незначні, після року стан дитини стабілізується"

Ще однією проблемою пізніх дітей є гіперопіка над ними. За них більше переживають, батьки намагаються перенести на них свої страхи. Відбувається порушення соціальної адаптації. Дітям важче адаптуватися у школі, в садках, їх взагалі менше відпускають у соціальні групи. Як результат дитина може занедужати на аутизм.

У медицині вважається, що від віку батька залежать психічне здоров`я дитини, від віку матері — фізичне.

gazeta.ua