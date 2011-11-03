Японські біологи створюють штучний імунітет

Японські вчені заявили, що спроби замінити частину імунної системи штучними трансплантатами успішно завершилися.

Незабаром медики зможуть забезпечити всіх, хто потребує, високотехнологічною селезінкою і лімфатичними вузлами.

В експерименті з мишами біологи з Кіотського університету показали, що штучні лімфатичні вузли працюють не гірше справжніх, власних.

Для створення лімфатичних вузлів вчені використовували матрикс (спонж) з полімеру і стовбурові клітини кісткового мозку. Попередньо вони внесли в стовбурові клітини кілька генетичних модифікацій.

Експериментальний лімфатичний вузол біологи пересадили в організм миші, в капсулу нирки.

Вже через три тижні полімерний спонж виробляв лімфоцити, а структура вузла перетворилася і набула риси будови, характерні для здорового лімфатичного вузла.

Вчені показали, що штучні лімфатичні вузли навіть беруть участь в імунній відповіді, формуючи В-лімфоцити, Т-лімфоцити і клітини пам`яті.

Селезінка видаляє з організму бактерії і чужорідні частинки, а при потраплянні з крові чужорідних антигенів забезпечує імунну відповідь - виробляє лімфоцити.

Згідно з даними японських дослідників, штучні лімфатичні вузли згодяться і пацієнтам з онкологічними захворюваннями, і просто старіючим людям, у яких в силу природних причин ослаблений імунітет.

Вчені стверджують, що за останні роки зібрано достатньо наукових даних, необхідних для того, щоб нарешті створити штучну лімфоїдну тканину і органи, які підходять для клінічної практики.

tsn.ua