Японські біологи створюють штучний імунітет
Поки мишам
Японські вчені заявили, що спроби замінити частину імунної системи штучними трансплантатами успішно завершилися.
Незабаром медики зможуть забезпечити всіх, хто потребує, високотехнологічною селезінкою і лімфатичними вузлами.
В експерименті з мишами біологи з Кіотського університету показали, що штучні лімфатичні вузли працюють не гірше справжніх, власних.
Для створення лімфатичних вузлів вчені використовували матрикс (спонж) з полімеру і стовбурові клітини кісткового мозку. Попередньо вони внесли в стовбурові клітини кілька генетичних модифікацій.
Експериментальний лімфатичний вузол біологи пересадили в організм миші, в капсулу нирки.
Вже через три тижні полімерний спонж виробляв лімфоцити, а структура вузла перетворилася і набула риси будови, характерні для здорового лімфатичного вузла.
Вчені показали, що штучні лімфатичні вузли навіть беруть участь в імунній відповіді, формуючи В-лімфоцити, Т-лімфоцити і клітини пам`яті.
Селезінка видаляє з організму бактерії і чужорідні частинки, а при потраплянні з крові чужорідних антигенів забезпечує імунну відповідь - виробляє лімфоцити.
Згідно з даними японських дослідників, штучні лімфатичні вузли згодяться і пацієнтам з онкологічними захворюваннями, і просто старіючим людям, у яких в силу природних причин ослаблений імунітет.
Вчені стверджують, що за останні роки зібрано достатньо наукових даних, необхідних для того, щоб нарешті створити штучну лімфоїдну тканину і органи, які підходять для клінічної практики.