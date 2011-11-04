Антидепресанти домашнього приготування

Депресія - хворобливий стан туги, пригніченості, безвихідності, що супроводжується фізичними й психічними розладами. До фізичних розладів належать зниження тонусу організму, сповільненість рухів, порушення травлення й ін. Подавлений настрій, незв`язна мова, загальмованість відносять до психічних розладів.

Народна медицина рекомендує цілий ряд трав з яскраво вираженою антидепресивною дією. Це астрагал датський, бадан, бораго, глід, вахта трилиста, дягель лікарський, любка двулиста, репешок, розмарин, цикорій. Всі ці трави рекомендується використовувати або як окремий компонент настою, або в складі один з одним або іншими лікарськими рослинами. Як додаткові компоненти використовуються листки і ягоди смородини, іван-чай, ісоп, родіола, плоди шипшини, м`ята, материнка, лаванда, елеутерокок і ін.

От кілька рецептів з використанням трав антидепресивної дії.

Візьміть по 1 столовій ложці висушених і здрібнених листків розмарину, плодів глоду й корінь оману. Заварюйте 400 грамами окропу 1 столову ложку суміші трав. Розмарин - рослина сильнодіюча, тому приймайте напій, прислухаючись до свого стану. Допомагає в якості тонізуючого й загальзміцнювального засобу.

Для готування цілющого настою при депресіях, фізичному й нервовому виснаженні візьміть на склянку окропу по 1 столовій ложці кореня любки, елеутерокок й м`яту. Дайте настоятися 1-2 години й пийте по 50 грам 4 рази в день, додаючи 1 чайну ложку меду. Цей настій прекрасно тонізує й зміцнює організм, швидко відновлює сили при депресіях, утомі й стомленні.

З депресією можна й потрібно боротися. Необхідно використовувати всі доступні засоби й методи: починаючи від самонавіювання, релаксації, зайнятості новими інтересами, і кінчаючи застосуванням лікарських зборів рослинного походження й ароматерапією. Корисно перед сном приймати хвойну ванну й випивати чашку чаю із лимоном і медом. Треба тільки захотіти почати життя заново.

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