Як вилікувати ячмінь?

24-річна львів’янка Тетяна Кондратенко звернулася до лікаря-окуліста. У неї почервоніло око, повіку почало сіпати. До кінця дня в куточку ока з’явилася червона болюча ґулька.

— Мама одразу сказала — у тебе ячмінь, — розповідає дівчина. — Рідні переконували, що досить плюнути на око і все пройде. Але ґулька не зникала. Довелось йти до лікаря.

Із подібними скаргами до Львівської обласної клінічної лікарні з настанням холодів звертаються все частіше.

— Вії, так само як і волосина, мають цибулини, у які може потрапити інфекція, — пояснює лікар-окуліст Юрій Охріменко, 49 років. — У народі ж гнійне запалення волосяного мішечка називають ”ячменем”.

Якщо не виникає ускладнень, запалення зникає через 4–5 днів. Найкраще його лікувати теплом. Раз на день протягом 10–15 хвилин око вигрівають грілкою або кварцовою лампою. З народних методів підійдуть мішечок підігрітої солі, льону, загорнуте у тканину гаряче зварене яйце.

— Не зашкодить тетрациклінова мазь, яку можна купити в аптеці без рецепта, — каже лікар. — Але не раджу за народними методами натирати ячмінь часником чи робити сечові примочки. Від цього можуть бути сильні опіки.

Лікарі наголошують, що очна ”болячка” частіше чіпляється до людей зі слабким імунітетом, діабетиків.

— Якщо ячмінь з’явився у дитини, слід негайно обстежити її на глисти, які виділяють багато токсинів, — додає Юрій Охріменко. — І в жодному разі не пробуйте видавити ”ячмінь”. Недавно до нас привезли пацієнта з температурою 41. Боялися, що не врятуємо. А почалося все з того, що хлопець видушив гнійну ґульку на верхній повіці. А це особливо небезпечно, адже через верхню повіку проходить венозний відтік крові у череп. На верхній частині обличчя взагалі ніколи не можна нічого видавлювати. Інфекція може потрапити в середину голови.

gazeta.ua