Чим небезпечна жорстка вода?

— У мене багато знайомих мають проблеми з нирками, та й у мене восени й зимою вони дають про себе знати. Лікар сказав, що то через воду, яку ми п`ємо, — розказує черкасець 33-річний Іван Олексієнко.

Основний недолік питної води — надмірна жорсткість, тобто надлишок солей кальцію та магнію, гідрокарбонатів, сульфатів і заліза. Якщо постійно пити таку воду, є ризик утворення каміння в нирках та жовчному міхурі.

— Висока жорсткість води призводить до сечокам`яної хвороби. Солі порушують усмоктування жирів унаслідок їх омилення й утворення в кишечнику нерозчинних кальцієво-магнієвих мил. При цьому обмежується надходження в організм людини поліненасичених жирних кислот, жиророзчинних вітамінів, деяких мікроелементів. Зокрема, вода із жорсткістю понад 10 міліграм-еквівалентів на літр підвищує ризик захворювання на ендемічний зоб. Вода з високою жорсткістю сприяє розвитку дерматиту, — говорить Наталія Видра, завідувачка відділу комунальної гігієни Черкаської обласної санітарно-епідеміологічної станції.

Тривале вживання води з підвищеним умістом заліза, крім захворювань печінки, крові й алергійних реакцій, збільшує ризик інфарктів, негативно впливає на репродуктивну функцію організму. Залізо погано виводиться з організму, має канцерогенний вплив, порушує роботу мозку. Підвищений вміст марганцю сприяє розвитку анемії, порушенню функціонального стану центральної нервової системи. Надлишок свинцю може спровокувати "стрибки" тиску, а надлишок хлору в сполуках з іншими органічними речовинами утворює канцерогени, що призводять до ракових пухлин.

Хвороби, які спричинює неякісна вода:

— захворювання кишково-шлункового тракту;

— камінці та пісок у нирках і жовчному міхурі;

— зубний камінь;

— йододефіцит

gazeta.ua