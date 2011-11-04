Чого не можна їсти перед сном

Дієтологами складений список продуктів, яких варто уникати перед сном.

Якщо Ви хочете добре виспатися і не поправитися, то на ніч не варто вживати наступні продукти: молоко, оскільки в ньому міститься багато лактози, яка є вуглеводом; наступними в списку йдуть макарони, які теж містять надмірну кількість вуглеводів; шоколад, оскільки він містить кофеїн, а він може перешкодити вам заснути і стати причиною тривалого неспання; велика кількість м`яса, оскільки в м`ясі міститься білок, а він, у свою чергу, є навантаженням для травної системи.

Також в списку таких продуктів знаходиться селера, яка є чудовим сечогінним засобом. Вночі це може доставити вам дискомфорт. Закінчується список на дуже солодких соках, оскільки вночі вони можуть спровокувати сплеск інсуліну в крові, що не дуже добре для вашого організму.

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