На шахті в Китаї від вибуху загинули 4 гірники

Щонайменше чотири гірники загинули і 57 опинилися під завалами внаслідок вибуху на одній з вугільних шахт у центральній частині Китаю, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.

Інцидент стався у четвер ввечері в місті Саньменься провінції Хенань.

У момент вибуху, причини якого поки що не відомі, в шахті працювало 75 людей, 14 вдалося самостійно вибратися на поверхню.

Наразі проводиться рятувальна операція.

Останніми роками Китай зробив масштабні зусилля для підвищення безпеки вугільних шахт. Проте вугледобувна промисловість КНР як і раніше характеризується високим рівнем аварійності. В середньому, за останніми даними, у Китаї при видобутку 2 мільйонів тонн вугілля гине один шахтар.