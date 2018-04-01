Дієта тибетського монаха

Тибетські ченці відомі своїм довголіттям. Чисте повітря, розмірені фізичні навантаження й довгі години медитації роблять свою справу. Немаловажну роль при цьому грає і їхнє правильне харчування. Тиждень тибетської дієти дозволяє скинути від 3 до 4 кілограмів.

Щоб ефект схуднення був по-справжньому помітним, необхідно сполучити дієту з фізичними вправами, прогулянками на свіжому повітрі. Крім того, не можна перекушувати і їсти на ніч. Постарайтеся не їсти менш ніж за дві години до сну.

1 день

Сніданок: чашка молока, невеликий сухарик.

Обід: 150 г варених бобів, 200 г салату з помідорів, болгарського перцю, цибулі й зелені петрушки, велике зелене яблуко або апельсин.

Вечеря: 250 г нашаткованої білокочанної капусти, заправленої лимонним соком, 150 г будь-яких фруктів, склянка мінеральної води.

2 день

Сніданок: склянка мінеральної води, велике яблуко.

Обід: 200 г відвареної риби, 200 г фруктового салату з яблук, груш, чорносливу або інших фруктів, апельсин.

Вечеря: 250 г кабачків, підсмажених на олії, 3 помідори, невеликий шматочок хліба, склянка томатного соку.

3 день

Сніданок: склянка молока, 2 сухарики.

Обід: 200 г вареної квасолі, 200 г салату з помідорів, цибулі, свіжих огірків і зубчика часнику, заправленого олією.

Вечеря: 200 г вареного крупно натертого буряка, 2 яблука, апельсин, невеликий шматочок хліба, помідор, склянка томатного соку.

4 день

Сніданок: склянка мінеральної води, невелика булочка.

Обід: 250 г вареної риби, 200 г овочевого салату з будь-яких овочів, склянка натурального яблучного соку.

Вечеря: 200 г вареної стручкової квасолі, 200 г сирої тертої моркви, заправленої олією і часником, чашка чаю і невеликий сухарик.

5 день

Сніданок: склянка молока, невелика булочка.

Обід: 200 г нашаткованої червонокачанної капусти, заправленої соком лимона, склянка йогурту, 2 яблука.

Вечеря: 200 г вареної риби, 200 г баклажанів, підсмажених на олії з невеликою кількістю моркви, невеликий шматочок чорного хліба, склянка мінеральної води.

6 день

Сніданок: склянка яблучного соку, апельсин.

Обід: 200 г тертої моркви, заправленої олією, 200 г салату з помідорів, болгарського перцю й цибулі, склянка мінеральної води.

Вечеря: 150 г сиру, 2 сухарики, 100 г полуниці, склянка молока або 2 склянки йогурту.

7 день

Сніданок: склянка молока, 2 сухарики.

Обід: 250 г вареної риби, 250 г салату з білокочанної капусти, заправленої лимонним соком, склянка мінеральної води.

Вечеря: 200 г вареної квасолі, 100 г сиру, 250 г будь-яких фруктів, склянка мінеральної води або яблучного соку.

Тибетської дієти необхідно дотримувати протягом тижня, а потім включити в раціон небагато м`яса. При дотриманні всіх рекомендацій, можна не боятися за своє здоров`я, однак «сидіти» на цій дієті довше одного тижня не рекомендується. Якщо вона вам сподобалася, то застосовуйте її раз на місяць.Така дієта є прекрасним розвантаженням для організму й допомагає не тільки худнути, але й має омолоджувальний ефект.

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