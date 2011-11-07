Біля побережжя Аляски стався землетрус
08:21, 07 листопада 2011Зарубіжні новини
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Землетрус магнітудою 5,2 стався в неділю в районі Алеутських островів (штат Аляска), повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.
Дані про жертви і руйнування не надходили.
Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований за 72 кілометри на південний схід від населеного пункту Фолс-Пас. Осередок землетрусу залягав на глибині 39,2 кілометра.
Тихоокеанський центр попередження цунамі США повідомляє, що загрози виникнення великої приливної хвилі немає.
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