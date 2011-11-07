Біля побережжя Аляски стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,2 стався в неділю в районі Алеутських островів (штат Аляска), повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.

Дані про жертви і руйнування не надходили.

Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований за 72 кілометри на південний схід від населеного пункту Фолс-Пас. Осередок землетрусу залягав на глибині 39,2 кілометра.

Тихоокеанський центр попередження цунамі США повідомляє, що загрози виникнення великої приливної хвилі немає.