В Ізраїлі призупинено роботу усіх лікарень
09:09, 07 листопада 2011Зарубіжні новини
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Розпочався загальний страйк
В Ізраїлі розпочався великомасштабний страйк, припинено роботу урядових установ, лікарень і транспортної системи.
Частково скасовано заняття у дошкільних установах і в університетах. Страйк триватиме чотири години, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Приводом для страйку стала незгода Міністерства фінансів Ізраїлю визнати за державних службовців працівників, яких було найнято через посередницькі фірми.
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