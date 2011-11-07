ДТП в Єгипті: загинули 11 туристів з Угорщини

В єгипетському курортному місті Хургада 11 туристів з Угорщини загинули, 27 постраждали у результаті ДТП.

Як передає ІТАР-ТАРС з посиланням на місцеві ЗМІ, туристичний автобус перекинувся на кільцевій автодорозі в межах міста.

Причини аварії автобуса встановлюються, але, найімовірніше, це сталося в результаті значного перевищення водієм швидкості, як це звичайно відбувається у випадках аварій з участю автобусів, маршруток і таксі, відзначає NEWSru.