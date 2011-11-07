Часник і мильна піна захистять від грипу

Лікарі стверджують, що найнадійніший спосіб уберегтися від небезпечного вірусу – підтримувати захисні системи організму.

— Кияни, як правило, бережуться від інфекції старими методами, — каже лікар-інфекціоніст Оболонського району Світлана Харченко, 58 років. — Люди п`ють аскорбінову кислоту та вітаміни. А от маски у нас не прижилися. Тільки в епідемічний період їх надівають продавці за прилавками магазинів та лікарі у поліклініках.

Пацієнти захищаються таблетками, — пояснює Світлана Олександрівна. — Рідше вдаються до народної терапії – вживають лимони, часник, цибулю, вітамінні напої з шипшиною та смородиною. Можна застосовувати рослинні імуностимулюючі засоби: настоянки з лимонником, женьшенем, елеутерококом, ехінацеєю.

Для профілактики нежитю Світлана Харченко радить використовувати "Оксолінову мазь" або промивати ніс мильною піною. Процедури слід робити вранці, перед виходом на вулицю. Організм мобілізується і встигне виробити природний бар`єр для вірусу.

Лимонне масло

Якщо дитина не хоче їсти лимон, приготуйте солодке лимонне масло. На 100 г м`якого вершкового масла потрібно 2 ст. ложки меду, 1 лимон. Попередньо його на хвилину треба залити окропом, розрізати, видалити зернятка і перекрутити м`ясорубкою. Усі інгредієнти перемішати до однорідної маси. Намащувати на хліб перед вживанням.

gazeta.ua