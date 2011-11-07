У Таїланді кількість жертв повені перевищила 500 осіб

Кількість жертв сильної повені в Таїланді досягла 506 чоловік. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

У столиці країни Бангкоку становище продовжує погіршуватися. У місті не вистачає продуктів харчування і питної води. Вода, що прибуває з півночі, і покрила вже п`яту частину території Бангкока, охоплює все більше районів, наближаючись до центру міста. Влада докладає зусиль, щоб зупинити поширення повені за рахунок зміцнення захисних бар`єрів і відкачування води в море.

З липня внаслідок повені в Таїланді постраждали понад 3 млн. чоловік. Майже 150 тис. лишилися без притулку. Паралізована робота транспорту і промисловості. Розмір завданої стихією шкоди, за різними оцінками, сягає 10-16 млрд. доларів.