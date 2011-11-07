Найбільший астероїд наближається до Землі

Великий астероїд 8 листопада ц.р. пройде недалеко від Землі, повідомляє SkyNews.

Космічний об`єкт 2005 YU55 має довжину близько 250 м, він пролетить на відстані приблизно 250 тис. км від нашої планети. За розрахунками, його маршрут пройде між Землею і Місяцем, при цьому на найменшій відстані від Землі він виявиться 8 листопада близько 13:00 за київським часом.

Примітно, що з 1976 року це найбільший об`єкт, який перетинав місячну орбіту і підходив до Землі. Наступного разу аналогічне явище очікується тільки в 2028-му.

"Астероїд не буде видно неозброєним оком, для його спостереження потрібно рефлектор з діаметром дзеркала не менше 6 дюймів (15,2 см)", - наголошується в повідомленні.

Тим часом в NASA вчені розрахували, що було б, зіткнемося астероїд з Землею. Удар був би еквівалентний землетрусу магнітудою 7, хвиля цунамі досягла б висоти 22 метри, в землі утворилася воронка діаметром б більше 6 кілометрів і глибиною понад 500 метрів, додає РосБізнесКонсалтинг.

