Хлорована вода приводить до безпліддя

— Хлорування води залишається одним з основних способів захисту від шкідливих бактерій. Без цього обійтися неможливо. Але ще 10 років тому американці, що приїздили до нас із місією "Ґрінпісу", говорили про те, що хлоропохідні речовини в питній воді призводять до фемінізації слов`янських чоловіків, — каже Геннадій Столяренко, професор, доктор технічних наук, викладач Черкаського державного технологічного університету.

— Надлишок хлору у воді, за даними американських дослідників, викликає проблеми із зачаттям та невиношуванням вагітності в жінок, — додає сексопатолог Андрій Кисельов.

У криницях вода нерідко забруднена органічними речовинами та мікроорганізмами, які потрапляють туди із вигрібних ям, гноярок, ззовні, якщо криниця не обладнана заслінкою на цямрині. Забруднена вода здатна спричиняти не лише розлади травлення, а й інфекційні захворювання.

— Нерідко в криницях області знаходять забагато нітратів, які викликають серйозні розлади здоров`я через метгемоглобінемію, коли гемоглобін у крові людини втрачає здатність переносити до тканин кисень, — пояснює Валерій Терещенко, завідувач токсикологічної лабораторії Черкаської обласної СЕС.

gazeta.ua