Дитсадок може нашкодити дитині

Стрес від недоліку материнської уваги може виявитися настільки сильним, що малюк може зупинитися в розвитку.

Дитина, за якою наглядають чужі люди (наприклад, в яслах і в дитячому саду), може одержати серйозні проблеми із здоров`ям. Вони стосуються як фізичного, так і психічного розвитку, повідомляє портал MedDaily.

До такого висновку прийшов психолог Арік Сигман з британського Королівського медичного тоариства. За його словами, у дитини, за якою в перші роки життя тривалий час наглядала чужа людина, піднімаються рівні стресових гормонів. Це може привести до зниження імунітету і навіть до серцевих захворювань. Крім того, стрес може виявитися настільки сильним, що дитина може зупинитися в розвитку. Нарешті, позбавлені материнської уваги діти можуть згодом зіткнутися з проблемами побудови стосунків в дорослому віці.

Цю думку не розділяють інші фахівці. На їх думку, дошкільні дитячі установи допомагають дитині набути соціальних навичок і підготуватися до проблем, з якими людина стикається в повсякденному житті.

aif.ru