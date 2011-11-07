Хто мало спить – швидко старіє

Хронічні недосипання можуть привести до передчасного старіння.

Американські учені з Університету Бостона підрахували, що люди, які хронічно не висипаються, ризикують постаріти на 10 років раніше.

Виявляється, при недостатній кількості сну порушується вироблення колагену, який відповідає за еластичність шкіри. Результати дослідження свідчать про те, що люди з хронічним недосипанням починають старіти набагато раніше.

Фахівці підкреслюють, що під час тривалого якісного сну шкіра обличчя відпочиває, притік крові поліпшується, а м`язи розслабляються.

likar.info