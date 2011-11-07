Родичі доводять жінок до інфаркту

Життя в одному будинку з декількома поколіннями родичів забирає в жінок здоров’я. Вони майже втричі частіше страждають і вмирають від хвороб серця, з`ясували британські кардіологи.

У дослідженні брали участь 91 тисяча чоловіків і жінок 40-69 років, ні в кого з них у момент початку дослідження не було хронічних серцево-судинних захворювань. Наприкінці експерименту найздоровшими виявилися жінки, які живуть у будинку тільки зі своїм чоловіком. Ті, хто живе разом з родичами – батьками або дорослими дітьми, в 2-3 рази частіше зіштовхуються із серцевою ішемією.

Причиною цьому лікарі називають стрес, що жінка переживає від виконання домашніх обов`язків і від зусиль для підтримки нормальних взаємин з ріднею.

likar.info