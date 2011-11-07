Кількість жертв повені в Італії досягла 16 осіб

Кількість жертв повеней в Італії, викликаних проливними дощами, досягла 16 осіб, повідомляє Лєнта.ру з посиланням на телеканал Euronews. За даними порталу maltatoday.com, за останній тиждень через стихію загинули, щонайменше, семеро людей.

7 листопада в Італії продовжуються зливи, у зв`язку з чим влада вчергове раз оголосила штормове попередження. На цей час рівень води в річці По, на якій стоїть Турін, підвищився на чотири метри. Тисячам жителів околиць міста влада порадила евакуюватися. У Туріні й Мілані закрито школи.

6 листопада через загрозу повені в Неаполі було перенесено матч чемпіонату Італії з футболу між місцевим "Наполі" і "Ювентусом".

Разом з тим, як відзначає AKI, на сьогодні ситуація на півночі Італії поступово нормалізується, рівень води в По починає падати. Близько сотні евакуйованих раніше жителів змогли повернутися до своїх домівок.

Проливні дощі також спричинили повені на півдні Франції. Звідси за минулі вихідні було евакуйовано більш як дві тисячі людей, три людини загинули. Крім того, штормова погода спостерігається на півночі Іспанії, влада рекомендувала жителям прибережних районів утриматися від відвідування пляжів.