Шоколад лікує кашель
09:17, 08 листопада 2011Зарубіжні новини
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Побічні ефекти відсутні
Канадські учені виявили здатність шоколаду лікувати кашель. Протикашельну властивість шоколад має завдяки речовині теоброміну.
В ході дослідження частина добровольців, страждаючих кашлем, приймала класичні протикашельні препарати, а іншим давали шоколад. В результаті дослідники визнали вищу ефективність шоколаду в лікуванні кашлю, ніж у ліків.
Ще однією перевагою лікувального десерту є відсутність побічних ефектів, на відміну від медичних препаратів.
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