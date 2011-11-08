Шоколад лікує кашель

Канадські учені виявили здатність шоколаду лікувати кашель. Протикашельну властивість шоколад має завдяки речовині теоброміну.

В ході дослідження частина добровольців, страждаючих кашлем, приймала класичні протикашельні препарати, а іншим давали шоколад. В результаті дослідники визнали вищу ефективність шоколаду в лікуванні кашлю, ніж у ліків.

Ще однією перевагою лікувального десерту є відсутність побічних ефектів, на відміну від медичних препаратів.

focus.ua