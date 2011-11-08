Гречка допоможе скинути 10 кг

На гречаній дієті за тиждень можна скинути 7 кг.

Про це кореспонденту Gazeta.ua розповів столичний дієтолог Владислав Карпенко.

"Гречка — унікальний продукт. Вона надає відчуття ситості і одночасно виводить з організму шлаки. До її складу входить багато вітамінів і мінералів. Гречка містить малу кількість калорій, тому прекрасно підходить для дієти спрямованої на зниження води. За один тиждень гречаної дієти можна скинути від 7 до 10 кілограмів", - сказав він.

"Гречана дієта підходить людям, які хочуть нормалізувати свою вагу. Вона не підійде худим, які хочуть схуднути ще більше. Ця дієта дуже проста і не потребує серйозних матеріальних затрат", - додав Владислав Карпенко.

Для такої дієти гречку не варять, а запарюють окропом.

"Звечора слід взяти склянку гречаної крупи і ретельно її промити. Краще брати цільну гречку, максимально необроблену. Крупу перекладають у термос і заливають двома-трьома склянками окропу. Настоюють 5 годин. Крупа перетворюється на розсипчасту кашу, всі вітаміни в ній зберігаються. Каші з однієї склянки крупи вистачає на цілий день", - розповів дієтолог.

"Під час таких дієт слід випивати півлітра знежиреного кефіру і з`їдати одне яблуко. Гречка містить багато заліза, яке викликає спрагу. Тому під час такої дієти варто пити багато мінеральної води без газу", - додав він.

На гречаній дієті варто сидіти не більше одного-двох тижнів. В перші дні організм позбавляється від 0,5 до 1 кг зайвої ваги.

gazeta.ua