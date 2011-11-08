У 72% психічно хворих - дефіцит вітаміну D

Американські учені пов`язали недолік вітаміну D з тяжкістю психіатричних захворювань у підлітків, повідомляє Fox News. Дослідження провела група учених під керівництвом Барбари Грейшес (Barbara L. Gracious) з Державної дитячої лікарні (Nationwide Children’s Hospital) в Колумбусі, штат Огайо. Про результати роботи вони розповіли на щорічному засіданні Американської академії дитячої і підліткової психіатрії (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry).

Дослідники протягом 18 місяців спостерігали групу з 104 підлітків, які звернулися по психіатричну допомогу в Університет Рочестера (University of Rochester) в штаті Нью-Йорк. Середній вік учасників становив 15 років, майже три чверті з них - дівчатка.

В ході лабораторних досліджень дефіцит вітамінів групи D був виявлений у 72 відсотків підлітків. При цьому майже у половини з них спостерігалася виражена недостатність вказаних речовин.

Учені з`ясували, що так звана продуктивна психопатологічна симптоматика, зокрема, галюцинації і марення, значно частіше зустрічалася у підлітків з гіповітамінозом D, ніж у учасників з нормальним рівнем цих речовин. Вказані симптоми були виявлені, відповідно, у 40 і 16 відсотків підлітків з двох груп.

За словами авторів роботи, в ході попередніх досліджень був виявлений зв`язок гіповітамінозу D з розвитком великого депресивного розладу. Учені також відзначили, що дефіцит вітамінів групи D спостерігається приблизно у дев`яти відсотків американців у віці від 13 до 19 років.

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