Чим небезпечні газовані напої?

Американські дослідники виявили, що надмірна кількість випитої газованої води робить підлітків надто агресивними.

Дослідницька команда на чолі з Сарою Солнік із університету міста Вермонт, США, провели дослідження, до якого залучили школярів із міста Бостон. Вчені опитали 1,8 тисячі підлітків у віці від 14 до 18 років. Дослідників цікавила кількість випитої школярами газованої води протягом останнього тижня. Учасників запитували й про те, як часто вони проявляли агресію щодо ровесників протягом останнього року. Дослідники цікавились, чи мають підлітки з собою холодну або вогнепальну зброю.

Виявилось, що підлітки, які п`ють більше двох банок газованої води на день, носять з собою зброю вдвічі частіше. Вони також часто панікують, сваряться з друзями та родиною. Діти, які вживають не більше двох банок на тиждень, ведуть себе стриманіше. За оцінками вчених, молоді любителі газованої води на 9-15 відсотків агресивніші своїх однолітків, які регулярно вживають свіжі соки, молоко та кефір.

- У газованих напоях є багато кофеїну і цукру, - каже дослідник Сара Солнік. - Ці компоненти провокують агресію у підлітків. Але газовану воду не треба вважати найголовнішою причиною агресії, бо існує багато інших факторів. Зміна настрою в підлітковому віці — це природно.

gazeta.ua