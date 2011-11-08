Серця подружжя зупинилися разом

Дивна історія любові, що нагадує голлівудський фільм, відбулася в реальності. Ці люди прожили довге, щасливу життя й умерли в один день.

Після 72 років шлюбу Гордон і Норма Ігер з американського штату Айова пішли з життя через зупинку серця практично одночасно. Їхні серця зупинилися одне за іншим протягом години, але серцевий монітор у лікарні якийсь час відбивав ритм серця вже померлого чоловіка, якого стискала за руку любляча дружина. А незабаром на екрані з`явилася пряма лінія кардіограми - серце Норми теж зупинилося.

Вони зіграли весілля напередодні Другої світової війни 26 травня 1939 року. Церемонія була дуже скромною, на її оплату пішов перший чек чоловіка, який він одержав як зарплату за роботу в автомайстерні Chevrolet Garage. У шлюбі в подружжя народилося четверо дітей. По трагічній випадковості їхні середні сини Роджер і Гордон загинули в ДТП.

Як розповідає молодший син, Гордон і Норма вели дивно активне життя ледве не до останніх днів. "Вони були повними протилежностями по характеру, часто сперечалися один з одним, причому досить жорстко, - згадує син. - Тато любив спілкування й друзів, а мама була домашньою людиною. Але підтримувала батька. Вони любили проводити час разом".

Навіть після 70-літнього ювілею весілля ці люди продовжували жити насиченим життям. Ходили на спортивні змагання й вигулювали свого улюбленого собаку. У лікарню 93-літній Гордон Ігер потрапив, коли потрапив в аварію на своєму автомобілі. Разом з ним у палаті інтенсивної терапії постійно перебувала дружина. Коли в старого зупинилося серце, вона стискала його за руку, і її пульс передавався на екран кардіографа. А рівно через годину від зупинки серця вмерла й Норма. Вона не змогла жити без улюбленого чоловіка. Подружжя навіть поховали в одній труні.

medikforum.ru