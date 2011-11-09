Гігантський астероїд пройшов близько від Землі

08:36, 09 листопада 2011
Зарубіжні новини
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Наступний - у 2028 році

Гігантський астероїд, розміром з авіаносець, пройшов на дуже близькій - за астрономічними мірками - відстані від Землі.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, космічний об`єкт наблизився до Землі на відстань 300 тисяч кілометрів. Таке відбувається вперше за останні 200 років.

Це також найбільший кам`яний об`єкт, що пролітає мимо Землі з 1976 року.

Наступного разу астероїд таких великих розмірів наблизиться до Землі у 2028 році.
 

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