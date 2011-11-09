Улюблена музика покращує склад крові

Британські учені довели, що прослуховування улюбленої музики покращує склад крові людини і в цілому позитивно впливає на стан всієї кровоносної системи.

Учені спостерігали за декількома сотнями чоловіків і жінок у віці до 36 років. При прослуховуванні улюбленої музики кровоносні судини в предпліччі розширилися майже на 26 відсотків, пише "Комсомольська правда в Україні".

А в крові підвищилася концентрація окису азоту. Саме він, запевняють учені, запобігає появі бляшок холестеринів і утворенню тромбів.

Недивно, що сам процес дії музики на кров триває всього декілька секунд. При цьому позитивний ефект, викликаний улюбленими звуками, - досить тривалий.

Але окрім хорошого впливу на кров, прослуховування не стільки любимої, скільки позитивної музики, підвищує витривалість і працездатність. Крім того, прийшли до висновків: якість позитивної музики мають композиції Red Hot Chili Peppers, Queen і Мадонни.

focus.ua