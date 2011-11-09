Чим корисна кольорова капуста і броколі
Захищає від інфекцій...
Вибір дня - кольорова капуста та броколі.
У чому користь?
Обидва сорти багаті вітамінами, мінералами і вуглеводами, корисними для малюка. Броколі корисна для імунної системи, захищає від інфекцій і хвороб печінки. Цвітна капуста виводить з організму токсини і шкідливі речовини.
Дітям до року її рекомендують як натуральний і нешкідливий проносний засіб. Капуста гіпоалер- генна, легко засвоюється і добре підходить в якості першого прикорму для зовсім маленьких (з 5-6 місяців).
Як вибирати?
Качан броколі повинен бути темно-зеленого кольору, з твердими черешками і щільними голівками. Кольорова капуста повинна бути білою, без жовтизни і почорнінь, а її запах - свіжим і приємним.
Головне правило приготування капусти - не переварювати, інакше вона втратить велику частину корисних речовин. Найкраще готувати обидва сорти на пару.
А далі можна зробити пюре (для дітей до 12 місяців), корисний супчик або овочеву запіканку. Починаючи з однорічного віку дітям можна давати салат із сирої цвітної капусти.
Скільки додавати?
Якщо малюк на грудному вигодовуванні, перше капустяне пюре йому краще спробувати не раніше 5-6 місяців. В перший день достатньо однієї чайної ложки (5 г), у другий - двох ложечок, в третій і четвертий - 3 та 4 відповідно, до кінця тижня можна дати 50 г, а потім збільшуйте порцію на 10 г в день до 150 г.