Чим небезпечні сонячні і місячні затемнення

25 листопада буде сонячне затемнення, 10 грудня – місячне. Два тижні до і після затемнення астролог 47-річна Оксана Огороднік з Києва радить відмовлятися від святкування днів народжень та корпоративів.

"Це дуже несприятливі дні для гучних святкувань і забав, - каже астролог. – Людський організм буде надто розслаблений, щоб протистояти тютюновому диму і алкоголю. Організм не сприйматиме алкоголь. Розвиватимуться цирози печінки, можливі харчові отруєння, блювота. У багатьох траплятимуться шлункові розлади та запаморочення, болітиме голова, "скакатиме" тиск".

Особливо уважними радить бути у період з 11 листопада по 24 грудня.

"Будьте обережними на дорогах. Через неуважність водії втрачатимуть контроль над авто. Важко почуватимуться жінки, у яких на цей період випадуть критичні дні. Не варто планувати вагітність. Зачаті у цей період діти будуть слабкими і нервовими. Але народжені у дні затемнення володітимуть надможливостями, будуть уміти передбачати долю, багато чого досягнуть у житті".

Не варто сваритися, бо через конфлікт можна на завжди втратити кохану людину або хорошого друга. Рекомендує не починати важливих справ і не підписувати важливих документів.

"Розпочаті бізнес-проекти не принесуть матеріального успіху. Краще на період затемнення зменшити грошовий обіг і не займатися питаннями нерухомості".

gazeta.ua