Найшкідливіший транспорт

Шведські учені вивчили ряд способів, якими ми добираємося до роботи, і з`ясували, як вони впливають на здоров`я, працездатність і особисте життя. Ходьба і їзда на велосипеді із зрозумілих причин виявилися кориснішими за поїздки на громадському або особистому транспорті, але який же транспорт найменш шкідливий?

Дослідження включало близько 21 000 осіб у віці 18-65 років, які працюють більше 30 годин в тиждень. В ході опитування учасникам були поставлені питання про те, як вони добираються на роботу, скільки часу це у них займає і як вони самі оцінюють стан свого здоров`я, зважаючи на такі чинники як стрес, сон, психічне здоров`я, кількість днів проведених на лікарняному і т.д.

Результат показав, що якщо вибирати між громадським і особистим транспортом, то поїздка на першому менш шкідлива, оскільки викликає менше напруги і стресу.

В цілому ж люди, які віддають перевагу автомобілю і громадському транспорту, гірше сплять, більше втомлюються і відчувають себе гірше загалом, ніж любителі велосипедів і ходьби пішки.

bienhealth.com