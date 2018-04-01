Чоловіки і жінки: чому такі різні?

Основні ідеї •Ми відрізняємось генетично, мозок має стать: чоловічу та жіночу.

•Жінки з чоловічим типом мозку (і навпаки) зустрічаються не так рідко.

•Лише частина наших особливостей дана нам від народження: багато залежить від нашого виховання та середовища.

Наші відмінності в способах сприйняття, реакціях і стилях поведінки ми звикли пояснювати дією гормонів або вихованням. Але наука стверджує, що в основі нашої несхожості лежать особливості мозку чоловіків і жінок. І ось докази.

Чоловіки і жінки, ми часто по-різному сприймаємо навколишній світ, різно мислимо, одні й ті ж си- туації викликають у нас протилежні емоції. Ще зовсім недавно ці відмінності нам пояснювали винятково дією статевих гормонів і стилем ви- ховання хлопчиків і дівчаток, що "змушує" чо- ловіків і жінок вести себе певним чином.

Сьогодні все більше вчених впевнені в тому, що гендерні особливості нашого сприйняття, мислення і навіть поведінки пов`язані насамперед з прис- троєм і роботою нашого мозку. Спробуємо ро- зібратися в цьому.

Вроджена відмінність

Сьогодні немає підтвердження того, що наші інтелектуальні здібності залежать виключно від будови мозку, але зрозуміло інше: мозок чоловіків та жінок розвивається і функціонує по-різному.

Він відрізняється не тільки будовою різних відділів, але і структурою нейронних ланцюгів і хімічних сполук, які переносять повідомлення від нейрона до нейрона. Причому ці відмінності формуються задовго до нашого народження: вони закладені генетично.

Між 18 і 26 тижнями внутрішньоутробного розвитку яєчка ще не народженого хлопчика починають виробляти статевий гормон тестостерон, який, взаємодіючи з мозковою тканиною, перетворює її. Ультразвукове обстеження жінок при терміні вагітності 26 тижнів дозволяє відрізнити мозок хлопчика від мозку дівчинки.

ВІД НАРОДЖЕННЯ НАМ ДАЄТЬСЯ ЛИШЕ ДЕСЯТА ЧАСТИНА НАШИХ МЕНТАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ. ІНШІ Ж ФОРМУЮТЬСЯ ПІД ВПЛИВОМ ЗОВНІШНЬОГО СВІТУ

Порівняння переваг Дослідження вчених, проведені за останні десять років, дозволяють нам говорити про те, що існують два типи мозку: чоловічий і жіночий. Основна відмінність полягає в тому, що у нас по-різному розвинені лімбічна система і кори більших півкуль. Кора (вона відповідає за усві- домлене сприйняття, аналіз, порівняння, вибір) чоловіка містить близько 11 мільярдів нервових клітин, у жінки - близько дев`яти. Але в жіночому мозку домінує лімбічна система (більш древня зона мозку, яка управляє фізіологічними, гормо- нальними процесами, емоційною та інстинктивною поведінкою).

Ми говоримо на різних мовах

Чоловіки і жінки не тільки по-різному сприймають світ, але і говорять по різному і різними словами.

Відомо, що чоловіків і жінок цікавлять різні теми. Чоловіки частіше говорять про політику, авто- мобілі, спорт; жінки - про дітей, моду, відносини.

При цьому все, про що говорить сильна стать, сприймається серйозно, а жіночі розмови зазвичай розцінюються як тривіальні. Так проявляються соціальні уявлення, згідно з якими те, що роблять і говорять чоловіки, значимо і важливо, а те, що роблять жінки, менш істотно.

Жінки частіше вживають у своїй промові прик- метники, використовують пестливі суфікси ("ма- люк", "милий"); у промові чоловіків більше дієслів та іменників.

Зазвичай сильній половині людства дозволено набагато більше, ніж представницям слабкої статі: жінки в цілому використовують літературні форми, тоді як чоловіки частіше вживають просторічні вирази, жаргон і лайливі слова.

Інші найважливіші гендерні особливості функ- ціонування мозку пов`язані з розміром його ділянок. У жінок у середньому краще розвинені ділянки лобової частки кори, де розташовані центри, відповідальні за планування дій. А у чоловіків - області тім’яної кори, які беруть участь у сприйняття простору. Крім того, у чоловіків більше розмір амігдали - невелика область мозку, що контролює емоції, соціальну і сексуальну поведінку.

Цікаво, що в одних і тих же ситуаціях у чоловіків активізується праве ядро амігдали, а у жінок - ліве. Саме тому чоловіки, розповідаючи про якусь подію, описують її в цілому, а жінки концен- труються на деталях.

При цьому серед нас є жінки, які мають "чоловічий" мозок, і навпаки.

Приблизно у 10% жінок мозок різного ступеня маскулований. Це пов`язано з тим, що їх нервова система ще до народження, в утробі матері, у віці з шести до восьми тижнів піддалася впливу надмірної дози тестостерону. Мозок певною мірою фемінізований у 15-20% чоловіків. Причина цього, навпаки, у нестачі тестостерону. Найчастіше це відбувається в тому випадку, якщо мати в період вагітності пережила сильний стрес.

Навіщо потрібен тестостерон? Його кількість (у чоловіків тестостерону більше) визначає стать мозку, але не тільки. Тестостерону чоловіки завдячують багатьма якостями, необ- хідними на полюванні та на війні.

Від нього залежать: м`язова сила, швидкість реакції та нетерплячість (92% водіїв, гудуть на світлофорі, - чоловіки!), агресивність, змагаль- ність, інстинкт домінування (домінуючий самець забезпечує якість породи), влучність, витри- валість і стійкість, загоєння ран, зростання бороди і облисіння, пильність (це дозволяє мисливцеві здалеку помітити звірів), орієнтація в просторі (щоб повернутися з видобуванням додому), потяг до пригод, до нового досвіду, готовність ризикувати, сексуальний потяг до молодої самиці (готової до відтворення) і бажання її захищати.

У свою чергу, жіночі гормони естрогени розви- вають в жінці потяг до домінуючого самця, силь- ного і досвідченого, визнаного в суспільстві (отже, не дуже молодого, але здатного її захистити).

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