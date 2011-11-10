Світові залишилося 5 років, щоб уникнути катастрофи

Міжнародне енергетичне агентство (International Energy Agency, IEA) попереджає, що світ зіткнеться зі зростанням кількості екстремальних погодних явищ, якщо не вживе заходів у найближчі п`ять років, повідомляє Бі-бі-сі.

У своєму щорічному звіті "Перспективи розвитку світової енергетики" агентство повідомляє, що збільшення використання викопного палива може призвести до незворотних змін клімату.

Головний економіст організації, Фатіх Бірол, заявив, що у світі є технології переходу на більш чисті джерела енергії, не вистачає лише політичної волі.

Міжнародне енергетичне агентство - міжурядова організація, створена після нафтової кризи 1973 року.

