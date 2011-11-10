У Туреччині знову сильний землетрус

08:47, 10 листопада 2011
Зарубіжні новини
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Обрушилися 18 будівель

Землетрус магнітудою 5,7 стався на сході Туреччини пізно ввечері в середу, 9 листопада, повідомляє Reuters з посиланням на місцеве телебачення.

За попередніми даними, в результаті землетрусу обрушилися як мінімум 18 будівель, включаючи два готелі. Мінімум три людини, за неофіційними даними, загинули, багато перебувають під завалами, передають місцеві ЗМІ

Епіцентр землетрусу, повідомляє Agence France-Presse з посиланням на турецьких сейсмологів, знаходився в районі Едреміт, приблизно в 15 кілометрах від міста Ван - центру однойменної провінції.

У провінції Ван в результаті землетрусу магнітудою 7,2, що стався 23 жовтня 2011 року, близько 600 людей загинули, кілька десятків тисяч залишилися без даху над головою, нагадує Лента.ру

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