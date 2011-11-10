Що в магазинному м'ясі і йогуртах?

Дієтолог столичного міського центру здоров`я Наталія Самойленко радить відмовлятися від магазинних продуктів, а возити їх із села.

"В кетчупах, майонезах і різних соусах нічого корисного нема. Лише фарбники, ароматизатори і консерванти, які порушують обмін речовин. Потім це викликає в людей ожиріння, алергію, хвороби органів травлення та печінки. І чим далі — тим таких людей більше. Взагалі чим більше на упаковці зазначено інгредієнтів, тим більше вона має лякати людей. Окрім красивого пакування в продукті більш нічого немає.

Особисто я в магазині купую тільки крупи, зелень, фрукти, овочі, рибу, горіхи. Із круп це можуть бути тільки цільні злаки, бо очищені (типу манки) вже не такі корисні. .

Фарш не беріть, бо він не ясно з чого і ким зроблений. Йогурти робіть тільки вдома, змішавши молоко із закваскою. Найкорисніші одноденні йогурти. Корисно їсти також українські овочі, багато зелені, оливкові масла, сухофрукти, яйця, морепродукти, бобові. М`ясо краще возити із села", - порадила дієтолог.

gazeta.ua