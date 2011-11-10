Мігрень — симптом інфаркту?

Голландські лікарі попереджують, що до мігрені потрібно ставитися як до серйозного захворювання. Біль, за словами лікарів, може бути ознакою осередкових уражень головного мозку, які можна виявити при ретельному дослідженні. Саме це вони й зробили, перевіривши близько 300 чоловік, які скаржаться на головні болі, а також 140 чоловік із групи порівняння, на магніторезонансному томографі.

При обстеженні було виявлено 60 осередків інфаркту мозку у 31 учасника експерименту зі скаргами на мігрень. При цьому у пацієнтів з мігренню інфаркти виявлялися в сім разів частіше. Результати дослідження дають підстави стверджувати, що мігрень може означати вищий ризик наявності осередків ураження головного мозку. Щоправда, вчені не дійшли остаточного висновку, чи є інфаркти причиною або наслідком мігрені.

day.kiev.ua