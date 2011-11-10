Тибетський суп вилікує застуду

Тибетські монахи під час застуди рекомендують пити більше гарячих напоїв: брусничний та малиновий морс, теплу мінеральну воду, гарячий зелений чай із лимоном та медом. А замість аспірину радять уживати ламський суп із баранини.

2–3 столові ложки подрібненої кубиками баранини кидають у 400 мл окропу. Додають кілька горошин чорного перцю, цибулю, часник, коріандр та імбир. Кип’ятять 4 хв.

Пити суп потрібно зранку й увечері по стакану. Монахи переконані — він корисніший за курячий бульйон.

gazeta.ua