Зубна паста не лікує карієс

Німецькі стоматологи та фізики спростували міф про здатність зубної пасти захищати зуби від карієсу.

Насправді, щоб захисний шар із фтору, який утворюється при чищенні зубів, зміг їх реально захистити, його товщина повинна бути в 100 разів більшою.

Крім того, фахівці з Університету Саар виявили в ряді зубних паст небезпечні властивості.

Деякі з них сприяють руйнуванню зубів. Наприклад, відбілюючі зубні пасти просто руйнують зубну емаль. Тривале застосування цих паст призводить до підвищеної чутливості зубів.

Стоматологи пояснили, що білизна зубів не має нічого спільного з їхнім здоров`ям. Білий колір мають молочні зуби і зуби молодих людей.

У міру дорослішання людини емаль перестає бути прозорою і зуби набувають більш жовтого відтінку.

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