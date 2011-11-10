У Китаї 40 гірників заблоковано під землею
12:29, 10 листопада 2011Зарубіжні новини
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Через аварію на шахті
У результаті аварії на шахті у південно-західній китайській провінції Юньнань 40 гірників заблоковано під землею. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на агентство Сіньхуа.
НП сталася сьогодні о 06:25 ранку за місцевим часом на шахті "Сичжуан" у повіті Шицзун. На даний момент причини аварії та решта подробиць невідомі.
Триває рятувальна операція.
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