Диво-розторопша

Зараз майже у кожній сім`ї є, хоч маленький, та свій шматочок землі. Вона радує душу урожаєм - плодами своїх рук годує всю сім`ю, дає відпочинок від повсякденних турбот і суєти. Але земля може стати і буквально порятунком, «останньою соломинкою» для тяжко хворої людини. Хочу допомогти тим читачам, хто втрачає надію, кому не змогла допомогти офіційна медицина, протипоказані ліки або операція.

Не втрачайте надію! У нас є два найбільших лікарі: Земля і Природа. І якщо нічого не допомагає - допоможи собі сам: вирости сам свою рослину!

Саме так називають розторопшу плямисту в народі. І правда - поспішає, поспішає на допомогу стражденним, швидко лікує недуги. Недарма кажуть, що той, хто її має, може викинути ліки.

Лікувальні трави випробовувалися не роками - вони пройшли тисячолітній експеримент на людських життях, що недоступно сучасній медицині і ні одного препарату. Хто визнає, скільки мільйонів життів врятувала розторопша? Не дарма ж люди з такою любов`ю і вдячністю ставляться до неї. Родина розторопші - Атлантичне узбережжя Європи - Італія, Болгарія. Лікували нею ще з часів Клавдія Галена різні, причому найважчі недуги, і досить успішно. Вона вважається найсильнішою лікарською рослиною з лікування хвороб печінки: гепатиту, цирозу, жовтяниці, ураження її від алкоголю, ліків, токсинів, радіації. Застосовується і при лікуванні холециститу, колітів, запалення жовчних проток і жовчно-кам`яній хворобі, хвороб селезінки, щитовидки, крові, відкладення солей, розширення вен, набряків, водянки, ожиріння, радикуліту, суглобових болів, геморою, алергічних захворювань; є відомості про вдале лікуванні раку.

У дерматології її застосовують для лікування вітіліго, псоріазу, облисіння, вугрів. Досить було тільки сказати, що з її насіння зроблені всесвітньо відомі болгарські таблетки «Карсил», також «Легалон», «Сілібор», «Маріакон», настоянка «Холелітін». Насіння - її основна лікарська сировина. Воно містить силімарин (силібін, сілігуанін, силіхристин) - жирну і ефірну олію. Оксіфлавони, вітамін К, фактор Т (що підвищує число тромбоцитів в крові - ось і нові «бійці» для захисної армії організму), смоли, слизи, біогенні аміни та інші речовини. Лікувальні також сік і корінь рослини. Ось основний рецепт.

Лікування розторопшею

30 г насіння розтерти в порошок, залити 0,5 л води і кип`ятити на дуже повільному вогні до випару половини об`єму рідини. Процідити, пити по 1 столовій ложці за годину з ранку до вечора. Або по 1 чайній ложці порошку 4 - 5 разів на день. Курс лікування - один місяць, при важких захворюваннях його можна повторити через 2 - 3 тижні. Потрібно тільки врахувати, що перед лікуванням печінку необхідно очистити від шлаків і токсинів. Сам організм з очищенням впоратися не в змозі: йому треба йому допомогти. Рецептів очищення печінки безліч, але вони всі засновані на застосуванні оливкової олії, яка дуже важка для хворої печінки. Краще це зробити за методикою Ільїна настоєм вівса з березовими бруньками, листом брусниці, шипшини, трави споришу і кукурудзяних рилець.

Зовнішній вигляд

Ось така це дивовижна лікувальна рослина - розторопша; дуже до того ж гарна й декоративна - наче величезна медуза присіла на грядці. Нижні широкі листки - великі, хвилясті, темно-зелені, зібрані у великі розетки, з перламутровими білими плямами і розводами, з довгими жовтими колючками по краях. Рослина досягає висоти 160 см. Квітконоси довгі, квітки трубчасті, лілово-пурпурового або малинового кольору, зібрані у великі кошики, як у артишоку. Їх можна засушити для зимового букета. Цвітуть з липня до осені.

Не забувайте про її колючість! Але це - і її гідність: вона не має ні ворогів, ні шкідників, не підходять до неї тварини і птахи, а якщо посадити біля паркану - буде друга огорожа, та ще яка!

Як посадити? Ще одна перевага - нескладність агротехніки - вона легко розмножується насінням. Садять її навесні, в холодних регіонах можна розсадою, або в парниках, теплицях. Своє насіння дасть вже восени, тому що рослина однорічна, період вегетації 4,5 місяця. Глибина загортання насіння 2 см через 40.

Можна садити навіть під осінь - насіння успішно зимує.

Місце для посадки розторопші вибрати сонячне, щоб більші були кошики квітів, але виносить півтінь. Насіння у неї коричневого кольору або бурого, блискуче, гладке, яйцевидної форми, здавлене з боків довжиною 3 - 8 мм, з білим чубчиком. Збирають його восени, коли кошики почнуть жовтіти. Кошики зрізають, дають досохнути і лущать насіння.

Догляд

Сама рослина посухостійка і холодостійка: молоді розетки виносять температуру до 10 градусів. Догляд полягає в розпушуванні і поливах (хоч раз на тиждень). Перед посадкою землю скопують на глибину 20 см, вносять 4 - 6 кг перегною або компосту на один кв.м. 40 - 60 г повного мінерального добрива, 1 - 2 склянки деревної золи. Двічі за вегетацію підгодовують органічним добривом 1:10 води і розчином деревної золи 1 скл. на відро води.

І ще... І ще одна важлива властивість розторопші: вона не має протипоказань іпобочних дій. При цьому натуральні рецепти з її насіння набагато сильніші таблеток. Сік і відвар коренів лікують суглобові болі, радикуліт, хвороби шлунково-кишкового тракту. Так що, якщо є земля, не пошкодуйте місця - посадіть розторопшу.

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