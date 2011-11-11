П’явки знижують тиск

У Міжнародному медичному центрі під Москвою від болю позбавляють за допомогою п’явок. Вони, кусаючи, вприскують у кров людини корисні для організму хімічні речовини.

Українські апітерапевти найчастіше п’явок використовують для лікування ревматизму, варикозу, для стабілізації тиску та знеболювання.

— Зубний біль п’явками лікувати важко, — каже Юрій Нечипоренко, 49 років, керівник відділення народної та нетрадиційної медицини Центрального госпіталю державної прикордонної служби. — Ефект буде тимчасовим — на кілька годин. Хіба що, аби хворий нормально дійшов до стоматолога. Але якщо є нарив чи гній, п’явка не зможе знеболити.

gazeta.ua