Сироватка з гіалуроновою кислотою чудово зволожить шкіру
09:23, 11 листопада 2011Зарубіжні новини
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Коли вмикаємо обігрівачі
Коли в офісі холодно, вмикаємо кондиціонер, але він сушить шкіру. Удома ставлю тарілку з водою на батареї, щоб підтримати вологість. А як бути на роботі?
Запитує Вікторія Майстер, 29 років, м. Київ
Відповідає Наталія Яковлєва, 30 років, косметолог столичного оздоровчого центру:
— Раджу використовувати сироватки з гіалуроновою кислотою. Вони продаються в косметичних відділах магазинів. Їх треба наносити на чисту шкіру, потім зволожуючий крем, на нього — декоративну косметику.
Косметолог говорить, що на зволоженій шкірі відчуття сухості мине.
— Але разом з тим треба доглядати за шкірою, — пояснює Яковлєва. — Щотижня робити маски. Зранку та ввечері наносити крем.
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