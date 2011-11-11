Сироватка з гіалуроновою кислотою чудово зволожить шкіру

Коли в офісі холодно, вмикаємо кондиціонер, але він сушить шкіру. Удома ставлю тарілку з водою на батареї, щоб підтримати вологість. А як бути на роботі?

Запитує Вікторія Майстер, 29 років, м. Київ

Відповідає Наталія Яковлєва, 30 років, косметолог столичного оздоровчого центру:

— Раджу використовувати сироватки з гіалуроновою кислотою. Вони продаються в косметичних відділах магазинів. Їх треба наносити на чисту шкіру, потім зволожуючий крем, на нього — декоративну косметику.

Косметолог говорить, що на зволоженій шкірі відчуття сухості мине.

— Але разом з тим треба доглядати за шкірою, — пояснює Яковлєва. — Щотижня робити маски. Зранку та ввечері наносити крем.

gazeta.ua