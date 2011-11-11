Зірки миють волосся ромашкою та любистком

Столична актриса Ольга Сумська не користується шампунями, пінками для ван та гелями для душу. Замість них використовує лише натуральні засоби.

Про це вона розповіла кореспонденту Gazeta.ua сьогодні після відкриття 14 книжкової виставки "Медвін: Книжковий світ".

"Вже давно відмовилася від використання хімічних засобів по догляду за собою. Вони змивають з тіла захисну оболонку. Після миття ними шкіра і волосся втрачають природну красу. Тому надаю перевагу тільки натуральним засобам", - сказала вона.

"Натуральна косметика працює на сто відсотків. Треба відмовлятися від хімії і переходити на все натуральне", - додала Ольга Сумська.

Для миття голови актриса використовує відвари кропиви, любистку і ромашки.

"Це прекрасний засіб. Волосся одразу стає м`яким, пишним і приємно пахне. Також для миття голови можна використовувати різні олії: оливкову, мигдалеву, обліпихову, з кісточок винограду. Додаю до них сік лимона і мед. Такою кашкою можна мити і все тіло. Замість скрабу використовую кавову гущу або сіль з медом і олією", - поділилася Сумська.

Також актриса розповіла рецепт своєї улюбленої маски.

"Потрібно взяти один жовток і ложку соняшникової або касторової олії. Додати сік лимону і мед. Таку маску можна наносити не лише на обличчя, а і на волосся. Кожного ранку роблю маску зі сметану. Її краще купувати на базарі, бо магазинна може містити якісь хімічні домішки. Шар сметани наношу на обличчя і витримую півгодини", - розповіла Сумська.

gazeta.ua