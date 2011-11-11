Щадне очищення печінки за рецептом Ільїна

3 скл. непротравленого вівса з шкіркою промити добре теплою водою, висипати в п`ятилітрову емальовану каструлю, додати в неї 2 столових ложки листа брусниці і 3 столових ложки березових бруньок, залити 4 літрами холодної води і настоювати в прохолодному місці одну добу.

У іншій емальованій каструлі закип`ятити 1 літр води.

Швидко помити в холодній воді і розім`яти 1 скл. сухих плодів шипшини, висипати їх в киплячу воду.

Прокип`ятити не більше 10 хвилин, зняти з вогню і дати настоятися 1 добу в прохолодному місці.

Настій вівса з брусничним листом і березовими бруньками поставити на вогонь, щільно закрити кришкою і прокип`ятити 15 хвилин на помірному вогні.

Потім, розмішуючи, додати туди 3 ст. л. трави споришу і 2 ст. л. кукурудзяних рилець (можна замінити безсмертником ).

Все це прокип`ятити ще 15 хвилин, зняти з вогню і дати настоятися 45 хвилин.

Обидва настої, не збовтуючи, профільтрувати окремо через один шар марлі на друшляку.

Потім з`єднати їх.

У вас повинно вийти 3-3,5 літра відвару, оскільки частину рідини вберуть в себе овес, трави, шипшина.

Готовий відвар для щадного чищення печінки розлийте в пляшки із темного скла і бережіть в холодильнику не більше п`яти днів.

Починати прийом відвару слід відразу ж після приготування.

Перед вживанням кожну чергову порцію, узяту з холодильника, обов`язково підігрійте на водяній лазні.

Цієї порцїя вистачить для щадної промивки печінки дорослої людини.

Приймати настій треба по 150 мл 4 рази на день за 30 хвилин до їжі.

Останній прийом повинен бути не пізніше 19 годин за місцевим часом.

Дітям до 3-х років давати по 1 десертній ложці.

Дітям від 3-х до 5 років - по 1 столовій ложці.

Дітям від 5 до 10 років - по 25 мл.

Дітям старше 10 років - по 50 мл.

Весь курс щадного чищення печінки - 10 днів.

Рецепт цей рекомендується і здоровим, і хворим.

Хворим, щоб вилікуватися, - робити щадне чищення печінки через кожні 3 місяці.

Здоровим, щоб залишатися здоровими, можна це чищення робити 2 рази на рік.

При необхідності можна продовжувати щадне чищення печінки протягом 2-3 місяців.

У перерві між курсами треба продовжувати лікування медом, овочевими соками, трав`яними омолоджуючими ваннами.