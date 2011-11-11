Хвойні ванни знімають дратівливість

— Ще моя бабця казала — як тебе чіпляється поганий настрій, завари звіробою, — каже львівський фітотерапевт Марія Прокопчук, 62 роки. — Він помічний при легкій депресії. Добрий тим, що не викликає звикання. Півтори столових ложки заливаю кип`ятком, настоюю півгодини, проціджую. Приймаю по третині склянки за півгодини до їжі. Дратівливість знімають хвойні ванни.

Радить також пити настій із трав пустирника, сухоцвіту, квіток глоду і ромашки. Трави змішують по чайній ложці. Cтолову ложку суміші заливають склянкою окропу і настоюють у закритому посуді 8 год. Приймають настій по половині склянки тричі на день.

gazeta.ua