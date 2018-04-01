Як підсолодити життя діабетику?

— Усе життя маю проблеми із зайвою вагою, — каже 40-річна Мирослава Приходько, учителька з Києва. — Мої батьки теж страждали на ожиріння, мати мала цукровий діабет. Переживаю, аби й у мене не почалася ця недуга. Намагаюся не їсти солодкого. Недавно була на прийомі в терапевта і він сказав, що всім людям потрібне солодке.

Мирослава купує солодощі для діабетиків. Каже, це профілактика захворювання.

Столичний лікар-натуропат 62-річна Валентина Чорна також радить їсти солодке. Але тільки те, що не містить цукру.

— Солодкий смак необхідний нам, так розпорядилася природа. Найперша їжа людини, грудне молоко, має солодкуватий присмак. Солодке корисне тим, що викликає рефлекторне розширення кровоносних судин, кровонаповнення кінцівок, знижує внутрішньочерепний тиск. Уповільнює серцевий ритм, регулює роботу печінки й відповідає за вироблення ендоморфіну — гормону щастя.

Доросла людина щодня вживає в середньому 150 г цукру. Тоді як за нормами Всесвітньої організації охорони здоров`я можна їсти 70 г, дітям — 50.

— Ми всі звикли до смаку цукру, і нам також добре відомо, що він "біла смерть". Усе це тому, що пересічна людина не знає, чим можна замінити цукор. Ейфорія через уживання синтетичних цукрозамінників минула. Усі зрозуміли, що, крім шкоди, вони нічого не дали. Людина генетично не зустрічалася з синтетичними сполуками і не має механізму їх знешкодження. Усі вони перетворюються на шлаки й отруюють організм.

Лікарі радять замінити цукор на безкалорійні рослинні підсолоджувачі — екстракт стевії, екстракт кореня солодки, тауматин. Найпопулярнішим натуральним цукрозамінником є стевія.

Стевіозиди, солодкі речовини трави стевії, в 300 разів солодші за цукор та безкалорійні. Їх добре засвоює організм. Вони пройшли всі випробування. При регулярному використанні нормалізують рівень цукру, холестерину, знижують артеріальний тиск, вагу. Тому їх рекомендують людям, які мають зайві кілограми, з метою профілактики цукрового діабету, гіпертонічної хвороби і недуг серцево-судинної системи.

У нормі цукор крові має бути від 3,3 до 5,5. Після їжі не повинен перевищувати показник 7,8.

— Підшлункова залоза виробляє гормон інсулін. Якщо його бракує, у крові виникає велика концентрація цукру. Накопичується глюкоза, яка у великих кількостях токсична, зневоднює організм. Тому діабетики багато п`ють і часто ходять у туалет.

У світі близько 240 млн людей страждають на діабет. За останні 10 років недугу на 70% частіше почали діагностувати в 30–39-річних.

gazeta.ua