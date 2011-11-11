У Великій Британії сімейні лікарі заробляють більше за прем'єра

Близько 4,2 тисячі лікарів загальної практики у Великій Британії заробляють більше, ніж прем`єр-міністр країни Девід КЕМЕРОН. Такі дані містяться у звіті Національної служби охорони здоров`я (NHS), пише Daily Mail.

Згідно із звітом, який цитує російський сайт «Медновости», щорічний дохід такої кількості лікарів загальної практики перевищує 150 тисяч фунтів стерлінгів, що більше за річну зарплату прем`єра, яка становить 142,5 тисячі фунтів.

При цьому, 890 сімейних лікарів одержують понад 200 тисяч фунтів на рік, а щорічна зарплата понад 200 із них перевищує 250 тисяч фунтів. Десяток "суперлікарів загальної практики" щороку збільшують свій добробут більш ніж на 750 тисяч фунтів.

Перераховані групи сімейних лікарів складають приблизно 20% від їх числа. Щорічний дохід ще 40% знаходиться у проміжку від 100 тисяч до 150 тисяч фунтів стерлінгів. Ще 40% заробляють від 50 тисяч до 100 тисяч фунтів на рік.

Представник британського Міністерства охорони здоров`я, ім`я якого не називається, при цьому зазначив, що за останні п`ять років середній по країні річний дохід лікаря загальної практики знизився на 4,2 тисячі фунтів, і становить зараз менше ніж 106 тисяч фунтів стерлінгів.

За даними «Медновостей», середня зарплата російського лікаря становить близько восьми тисяч рублів на місяць (близько 267 дол).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату України, в 2010 році середня зарплата у сфері охорони здоров`я становила 1631 гривню, або 202,1 долара США.

За своїми розміром доходи лікарів займають 29-е місце серед інших галузей, зазначає сайт mojazarplata.com.ua. І якщо на початку 90-х лікарі одержували по 6 прожиткових мінімумів на місяць, то наприкінці 2010 року розмір щомісячного окладу ледве дотяг до двох.

Щорічно охорона здоров`я України недораховується шести тисяч лікарів, які змінюють професію або виїжджають шукати роботу за кордоном, щоб поліпшити свій матеріальний стан.

Все частіше на заробітчанство українці виїжджають до Росії і Білорусі. Ці країни привабливі для українських лікарів відсутністю мовного бар`єру і умовами праці. Так, наприклад, у Росії лікарям пропонують не лише більшу, ніж в Україні, зарплату, але й службове житло.

У світі дефіцит медичних кадрів становить чотири мільярди фахівців, а в США і Великій Британії не вистачає понад 100 тисяч осіб, що працюють у цій галузі.

За даними сайту, в Чехії середня зарплата лікаря становить близько 1500 дол., у США- близько 7 тис. доларів.