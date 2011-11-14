Вітамін В зменшує робочий стрес

Збільшення споживання вітаміну B може значно зменшити стрес, викликаний роботою.

Це продемонстрували результати клінічного дослідження, проведеного в Суїнбернському університеті технологій (Австралія), повідомляє Компьюлента.

Дослідження тривало три місяці. Весь цей час 60-ти учасникам давали або великі дози вітаміну В, або плацебо. На початку експерименту, а також через 30 і 90 днів випробовувані оцінювалися за такими чинниками, як особисті якості, настрій, тривожність і напруга.

Через три місяці було встановлено, що ті, хто приймали вітамін В, переживали менший робочий стрес, ніж на початку експерименту. За словами професора Кону Стафа, що очолював дослідження, поліпшення в сприйнятті стресу склало у випробовуваних майже 20%. А ось у плацебо-групи значних змін виявлено не було.

Вітамін В бере участь в синтезі нейротрансмітерів, критичних для психологічного стану. Проте багато людей його недоотримують, що негативно відбивається на здоров`ї. Заповнення дефіциту за допомогою вітамінних добавок понизить рівень стресу, що в результаті допоможе скоротити ризик розвитку серцево-судинних хвороб, депресії і тривожності. Крім того, зменшення робочого стресу благотворно позначиться на працездатності.

Вітаміни групи B слід поповнювати щодня. Вони містяться в печінці, м`ясі, молочних продуктах, яйцях, хлібі з цілісного зерна, крупах, горіхах і бобах. Всі ці вітаміни руйнуються алкоголем, рафінованими цукрами, нікотином і кофеїном.

focus.ua