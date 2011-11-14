В Індонезії - землетрус магнітудою 6,6

Землетрус магнітудою 6,6 стався в Індонезії, повідомляє Геологічна служба США.

Інформація про жертви й руйнування не надходила.

Індонезія знаходиться в найбільш сейсмічно активній зоні планети. Щорічно сейсмологи реєструють тут 6-7 тисяч землетрусів магнітудою вище 4, зазначає російська служба Бі-Бі-Сі.

У 2009 році жертвами серії потужних підземних поштовхів у провінції Західна Суматра стали понад тисяча осіб, а в 2004 році біля західного узбережжя Суматри стався найсильніший у світі за останні 40 років землетрус. Викликане ним цунамі забрало життя сотень тисяч осіб у 12 країнах Індійського океану, нагадує РІА «Новости».