Суші: їсти або не їсти?

Японські суші стали зараз одними з найпопулярніших продуктів швидкого харчування як в Росії, так і в Україні.

Проте в містах Росії зараз почата своєрідна війна проти цього популярного продукту: санітарні служби в ході перевірок закусочних, що спеціалізуються на суші і роллах, виявили масові порушення. Більшості японських ресторанів в Москві і Санкт-Петербурзі були пред`явлені звинувачення в невідповідності санітарно-епідеміологічним нормам процесів зберігання риби і приготування страв.

Медики попереджають росіян про колосальну шкоду для здоров`я внаслідок вживання несвіжої і неправильно приготованої риби. Проте ряд експертів вважає, що «війна з суші» пов`язана з проблемами взаємовідношення РФ і Японії.

likar.info