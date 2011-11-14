Трохи пива захистить жінку від остеопорозу?

Вчені Кембриджського університету дослідили, що пиво захищає літніх жінок від остеопорозу. За їхніми висновками, достатньо випивати півлітра на день, щоб убезпечитися від переломів.

— Пиво — це джерело дієтичного силікону, який відновлює кісткову масу. Бо з віком вона втрачається та деформується, — каже професор Джонатан Пауелл, автор дослідження. — Цей інгредієнт міститься у бобах, зернових і злаках, але найбільше його у пиві.

Український дієтолог Борис Скачко, 47 років, пояснює, що напій містить рослинні речовини, подібні до жіночих статевих гормонів — естрогенів.

— Фітоестрогени є у хмелі. Діють так само, як жіночі гормони — утримують кальцій у кістках. Пивом жінки також покращують стан шкіри, бо її здоров`я теж пов`язане з гормонами.

Про остеопороз жінкам варто замислюватися після 40 років. У цей час відбуваються гормональні порушення.

— Крихкість кісток загрожує худим жінкам. Жирова тканина накопичує естрогени, тому у повних гормональна перебудова відбувається легше.

Борис Скачко каже, достатньо пити 200–300 г пива на день. Вид напою значення не має, аби був натуральним. Лікар застерігає від пива тих, хто страждає на мастопатію.

— Це новоутворення напряму залежить від рівня жіночих статевих гормонів. Підвищення рівня естрогенів провокує ріст затвердінь. Жінки з фіброміомою навіть можуть опинитися на столі хірурга. Бо через пиво утворення ростиме й кровоточитиме.

Не варто пити напій перед, під час та після місячних. У цей період у жіночому організмі відбуваються незначні гормональні зрушення.

gazeta.ua