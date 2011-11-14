Гіпертонію посилює нестача води

— Тиск щодня скаче до 160 на 100. Зразу починає сильно боліти голова і серце, — каже Ганна Тарасенко, 61 рік, з Полтави. Хворіє на гіпертонію 15 років. — Збиваю тиск ліками. Їм мало солі, бо вона затримує воду в організмі. Лікар попередив, що це для гіпертоніків погано, будуть набряки. Тому води п`ю мало, лише коли запиваю таблетки. Виходить менше літра за день.

Харківський кардіолог 43-річний Олександр Юрченко пояснює, що нестача води не спричиняє гіпертонію, проте посилює її.

— Аналізи можуть бути в нормі, але насправді кров густішає. Капіляри серця та мозку через нестачу води закриваються, тиск підвищується. Так організм справляється із втратою об`єму крові.

Перші симптоми гіпертонії — головний біль, що пульсує в області очей. Також починає нудити, болить серце, навалюється сильна втома. Інколи здається, що почалася застуда. Людина з гіпертонією важко засинає, спить погано.

— Високий тиск — це захисна реакція на проблеми в організмі. Ліки її зменшують. Перш за все слід очистити організм від холестерину та шлаків. Багато людей не розуміють основної причини хвороби, лікують високий тиск сечогінними препаратами. Натомість лише запускають механізм кризового регулювання води. Провокують потребу тіла у воді та солі.

Каже, хвороба найчастіше виникає через атеросклероз — відкладення холестерину на стінках судин, зашлакування організму. Мати гіпертонію ризикують люди із зайвою вагою та цукровим діабетом. Тиск підвищується також через паління та стреси. Спершу лікують основну хворобу, яка призвела до гіпертонії. Якщо недугу запустити, погіршиться робота серця, судин та нирок. Зросте ризик інсульту та інфаркту.

— Питна вода має сечогінну дію. Щодня випивайте додаткові дві склянки. Так інших ліків не знадобиться. Хворим на серцеву недостатність збільшувати споживання води слід поступово. Це допоможе уникнути набряків. Їжте більше горіхів, злакових, бобових та риби. У них багато калію, який регулює водний баланс. Магній у цих продуктах допомагає зменшити рівень холестерину.

gazeta.ua